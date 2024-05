CALAMAI, Prima missione compiuta. Ad Atene Nzola

FirenzeViola.it

Luca Calamai nel suo consueto appuntamento con il "Caffè Nero Bollente", all'interno della trasmissione "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, si è soffermato sul trionfo ottenuto dalla Fiorentina a Cagliari: "Missione compiuta. Alla trasferta di Cagliari chiedevamo la qualificazione in Conference per arrivare con meno ansia ad Atene. Ma volevamo anche delle indicazioni in vista della finale: le perplessità che avevamo sull'ultimo Ranieri non sono state spazzate via, è positivo il ritorno di Bonaventura, resta il grande interrogativo in attacco. Io preferirei giocasse Nzola, ma sono convinto che partirà titolare Belotti".