CALAMAI, Per Palladino la squadra è ancora da strutturare

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda come tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai oggi si è espresso così sulla vicenda Nico Gonzalez e le parole di Raffaele Palladino a margine dell'incontro amichevole di ieri tra Fiorentina ed Hull City. Ecco le sue parole:

“La vicenda Nico è il tema d'attualità, questo è ovvio e scontato. Chi ci segue su Radio FirenzeViola avrà modo di vederla analizzata sotto tutti gli aspetti. Tuttavia, vorrei fare una mia piccola riflessione su quella che è stata l'analisi di Palladino nel dopopartita. Non perché non sia importante la vicenda Nico, ma perché trovo che nelle parole equilibrate del tecnico viola ci sia un messaggio molto chiaro: quando dice che a questa Fiorentina mancano diversi giocatori, non ha parlato di una squadra da completare, ma da strutturare. Nessun processo o polemica, però finalmente l’allenatore ha preso posizione con toni diversi da quelli di Montella anni fa, con fermezza. Il tempo stringe, e il tecnico ricorda alla società che la Fiorentina così non funziona. Mi auguro che questo intervento del tecnico provochi un effetto che, da qui a venerdì sera, porti la Fiorentina ad avere un centrocampista vero.”