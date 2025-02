Calamai: "Palladino immaturo. Se il club è ambizioso serve un tecnico top"

vedi letture

Nel consueto Caffè nero bollente in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così sul momento della Fiorentina e in particolare su quello del suo allenatore, Raffaele Palladino: "Oggi è impossibile non parlare di Palladino - ha detto Calamai. Ci vuole cautela nel giudizio complessivo perché sta facendo il percorso tipico di chi non ha esperienza: geniale e trionfale contro l'Inter, disastroso già pochi giorni dopo a San Siro e imbarazzante in alcune scelte ieri contro il Como. Autore di una striscia storica di vittoria e di una serie di sconfitte incomprensibili. Così fanno i giovani: ve lo garantisco, è un'alternanza di rendimento e comportamento. Il giudizio lo dovremo dare alla fine.

Ma io credo che se veramente il presidente Commisso vuole portare avanti il concetto di ambizione, cosa che ha dimostrato nell'ultimo calciomercato, la prima ambizione dovrà essere in panchina, scegliendo un allenatore che sia più forte del valore complessivo della Fiorentina. Credo che questa sia la prossima sfida della proprietà"