CALAMAI, Gud come Mutu: dimostri di essere speciale

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato di Gudmundsson e della possibilità che segua le ordine di un grande ex numero 10 come Adrian Mutu: "Dopo la Hall of Fame sono andato a letto con l'immagine in testa di un grande numero 10 come Adrian Mutu, perfetto interprete di una storia di grandi numeri 10 della Fiorentina. Allora viene un passaggio quasi inevitabile con un grande numero 10 che deve ancora dimostrare di essere un qualcosa di speciale, ossia Albert Gudmundsson. Non so quando rientrerà, se sarà già pronto per il Como o se verrà tutelato per la gara contro l'Inter, però la Fiorentina ha già toccato con mano quanto questo giocatore sia micidiale.

Ha giocato pochissimo ma quando ha giocato ha già fatto la differenza. E se con pochissimo Gudmundsson la Fiorentina è arrivata al secondo posto in classifica, mi viene da pensare che se abbiamo un grande numero 10 allora possiamo restare lassù ancora a lungo".