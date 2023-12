CALAMAI A RFV, Conference è la vetrina di Beltran

FirenzeViola.it

Consueto appuntamento mattutino col Caffé di Luca Calamai su Radio FirenzeViola. In vista del match di oggi contro il Ferencvaros, il giornalista e opinionista di FirenzeViola.it ha puntato l'attenzione su Lucas Beltran: "L'argentino è stato di fatto bocciato contro la Roma, neanche un minuto in campo. Ecco che la coppa, la Conference, diventa una vetrina importante, un impegno fondamentale per dimostrare a Vincenzo Italiano di poter valere la maglia da titolare. Sarebbe bellissimo conquistare il primo posto a Budapest coi gol di Beltran".