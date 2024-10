CALAMAI, A Lecce avanti con Ranieri e Comuzzo

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la nuova difesa a 4: "La scelta di Palladino di andare con la difesa a quattro, che penso verrà confermata anche a Lecce, non mette dubbi sui due titolari. Per me Comuzzo, ad oggi, è il miglior difensore della Fiorentina e uno dei più grandi talenti in circolazione in Italia. Tra l'altro mi sorprende e mi indispettisce che non sia stato chiamato nell'Under 21.

Ranieri riportato nella difesa a quattro, anche contro il Milan ha dimostrato di avere qualità importanti. Avanti quindi con questa strana coppia, con una riflessione: 30 milioni di valutazione di mercato di Pongracic e Quarta e al momento sono in panchina. Questo fa capire che nel reparto difensivo c'è una giusta ricchezza e magari un ulteriore scatto di qualità se, soprattutto Pongracic, si riprenderà ciò che gli viene riconosciuto dai tecnici, ossia il ruolo di leader di una linea a 4".