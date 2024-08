CAJUSTE, Non solo i viola, anche l'Empoli su di lui

Fonte: TMW

L'Empoli guarda al Napoli per un'eventuale collaborazione per i giocatori in esubero. Per questo c'è stata un approccio fra i due club per il difensore brasiliano Natan, per cui ci può essere un prestito con diritto di riscatto e probabile controriscatto in favore del Napoli.

Poi c'è la questione Jens Cajuste. L'Empoli sta cercando in quella zona di campo e per quanto rimbalza da fonti vicine al club partenopeo, ecco che c'è stato un sondaggio anche per lui. Ci sono altri club interessati dalla Serie A, come Fiorentina e Genoa, mentre ha rifiutato nei giorni scorsi l'offerta del Galatasaray perché vorrebbe rimanere in Italia. Il Napoli, da par suo, nel momento in cui la cessione di Cajuste diventerà realtà, potrà far partire l'assalto a Billy Gilmour del Brighton.