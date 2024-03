CAIRO, Peggio di Di Bello, ce l'abbiamo fatta: tolti punti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo il match con la Fiorentina si è soffermato sulla gara, a partire dall'arbitraggio e dagli episodi considerati sfavorevoli per i granata. Queste le dichiarazioni ai giornalisti presenti, riportate da Tuttomercatoweb.com: "Non è il primo… Ormai è inutile commentare, si è visto tutto. Peggio di Di Bello? Ce l’abbiamo fatta… Zapata ha avuto un trattamento incredibile, falli uno dietro l’altro, e poi quello è un gol che o non concedi oppure non ti fai richiamare: lui era a un passo, ma non voglio parlare ancora di arbitri. Ci hanno tolto un mare di punti".

Sulla partita con la Fiorentina: "Meritavamo di essere avanti all’intervallo, abbiamo anche creato un paio di palle gol in inferiorità. Siamo una squadra compatta, tutti hanno dato l’anima. Sono sceso tra il primo e il secondo tempo e il mister ha dato ai ragazzi un grande messaggio. Buongiorno è rientrato bene, anche Djidji ha fatto un'ottima gara e Masina, che inizialmente era criticato, sta facendo invece grandi partite. Adam è un bravo calciatore e un grande uomo in spogliatoio".