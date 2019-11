CACERES, Ancora a parte. Torna il 3-5-2 con Lirola

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de La Nazione: in vista della gara di Cagliari, per Caceres continua il lavoro individualizzato per riassorbire la lesione di primo grado rimediata e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente, mentre tornano regolarmente a disposizione sia Pezzella, che ha scontato il turno di squalifica, che Lirola, destinato a prendere il posto di Venuti a destra. Si dovrebbe tornare al 3-5-2, con Castrovilli (che giocherà in diffida) chiamato a fare da raccordo tra la linea dei centrocampisti e le punte, infilandosi il più possibile nella impermeabile difesa della squadra di Maran. Con Chiesa, là davanti, è possibile che possa essere arrivato il momento per Vlahovic titolare, magari con uno tra Pedro e Boateng chiamato a subentrare per dare man forte al reparto.