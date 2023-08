CABRAL, Sondaggio del Benfica per il brasiliano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Con Lucas Beltran diretto alla Fiorentina, il Benfica guarda proprio a Firenze per rinforzare l'attacco di mister Schmidt. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo il sorpasso subito proprio dai viola per l'attaccante argentino del River Plate, gli Encarnados avrebbero infatti dirottato le proprie attenzioni (anche) su Arthur Cabral, in uscita dal club di Rocco Commisso.

Il sostituto di Gonçalo Ramos

Il Benfica in queste ultime ore ha accettato la proposta del Paris Saint-Germain per Gonçalo Ramos, che - salvo colpi di scena - si trasferirà a Parigi in prestito oneroso con obbligo d'acquisto fissato a 65 milioni più 15 di bonus. Il club portoghese riceverà subito una prima "rata" di 20 milioni di euro, che nelle idee di Rui Costa servirà proprio per acquistare il sostituto del classe 2001.

Primi sondaggi

La trattativa per Arthur Cabral, reduce da 17 gol in 47 presenze nella passata stagione, è ancora agli albori, ma il Benfica ha effettuato un primo sondaggio. E dal Portogallo filtra una certa disponibilità a investire una cifra intorno ai 20 milioni per il centravanti brasiliani.