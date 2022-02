CABRAL, Realizzo un altro sogno nella mia carriera

Arthur Cabral, presentato oggi dalla Fiorentina, ha voluto esprimere la sua gioia anche su Instagram postando anche le immagini di lui con Pradè oltre che con il suo entourage e i suoi familiari in sala stampa. Ecco le parole via social: "Molto felice di essere qui in Fiorentina, di indossare questa maglia così tradizionale e di avere l'opportunità di realizzare un altro sogno nella mia carriera. Grazie a Viola per aver creduto nel mio lavoro e a tutti i fan per avermi accolto così bene. È l'inizio di una nuova storia. Che sia molto felice. Forza!"