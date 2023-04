CABRAL, Gioca a calcio con dei bambini in S. Frediano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato da Repubblica.it, Arthur Cabral, nella giornata di ieri, una volta finito l'allenamento, si è fermato nel campetto pubblico di San Frediano a giocare con dei bambini. Il brasiliano, attirato da quel che stava accadendo sul campetto, si è aggregato ai ragazzi parlando e scherzando con loro. Il tutto è finito con una partitella, con l'ex Basilea che si è piazzato in porta, ruolo inedito per lui. Un episodio senza dubbio molto curioso e bello, che avrà portato alla realizzazione di un sogno per quei bambini, che poche ore prima tifavano davanti alla tv ed esultavano proprio per un gol di Cabral.