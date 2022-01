CABRAL, Con il Basilea il 1° gol dopo 39'. E i tifosi...

Ufficializzato a tempo di record Cabral, adesso a Firenze c’è grande attesa per vedere per la prima volta all’opera il centravanti brasiliano, prelevato a titolo definitivo dal Basilea per una cifra complessiva di 16 milioni di euro. In attesa di capire chi giocherà dal 1’ nella sfida del 5 febbraio contro la Lazio (se Piatek, che convive con qualche problema fisico, o lo stesso classe ’98, che però solo oggi ha sostenuto il suo primo allenamento in gruppo) è curioso ricordare quello che è stato l’impatto del nuovo numero 9 viola nel campionato svizzero, quando nell’estate 2019 Cabral si trasferì dal Palmeiras al Basilea.

Ebbene, al brasiliano bastarono in tutto appena 37’ per trovare la sua prima rete nella Superleague elvetica: dopo i 28’ disputati il 22 settembre di quell’anno contro lo Young Boys (Cabral entrò al 62’ al posto di Ademi e appena un minuto dopo si beccò il primo cartellino giallo) nel turno successivo, quello contro lo Zurigo (rivale storico del Basilea) riuscì ad andare in gol già al 9’ in una sfida che terminò poi in goleada per i rossoblù (4-0). La speranza dei tifosi della Fiorentina è che già sabato prossimo contro la Lazio, o in ogni caso non appena Italiano riterrà opportuno mandare in campo il talento di Campina Grande, Cabral possa avere un impatto così devastante.