C. PELLEGRINI, Pioli stava facendo bene. Stagione...

Claudio Pellegrini, attaccante viola nella stagione 1984-1985, è intervenuto in occasione del premio Renato Cesarini. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "La Fiorentina mi ha lasciato un po' perplesso nella decisione di sostituire Pioli, senza nulla togliere al valore degli allenatori. Ricordo che i viola si gestivano bene, imponevano il loro gioco e facevano un bel calcio ottenendo anche dei buoni risultati. Il cambio di allenatore ovviamente lo sanno solamente all'interno della società perché è avvenuto, ma non ha dato i frutti che speravano peggiorando ulteriormente la situazione. Fortunatamente alla fine tutto è andato a buon fine perché la Fiorentina è rimasta in Serie A, ma Firenze è una bellissima piazza ed anche particolare... Ora sembra che cambi anche la proprietà, ma in ogni caso, i Della Valle o chi per loro, dovranno mettere il club gigliato nella condizione di essere la seconda forza del campionato appena sotto le prime perché la piazza è importante, le strutture sono ottime, la società è forte ed organizzata: bisogna essere più attenti nello svolgimento del campionato".