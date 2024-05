C. ITALIA, Viola ko ai rigori: rivivi il live FV

FirenzeViola.it

La Fiorentina lascia la Coppa Italia nelle mani della Roma solo ai rigori, dopo una gara spettacolare che si era chiusa sul 3-3 anche dopo i tempi supplementari.Decisivo l'errore di Severini dopo il palo iniziale della Agard e dopo che Baldi era riuscita ad opporsi alla Sonstevold. Rivivi i gol e le emozioni della partita con il nostro live.

10 - Troelsgaard, la danese parte: gol della Roma 3-4, Coppa Italia alle giallorosse!

9 - Tocca a Severini. Tiro senza cattiveria, Ceasar lo fa suo. Incredibile, ora la Roma ha il match point sul 3-3 con un rigore da calciare

8 - Valdezate può pareggiare i conti: e lo fa 3-3

7 - Longo incrocia e porta avanti le viola 3-2

6 - Sonstevold parte e Baldi para! parità sul 2-2

5 - Parte Boquete che spiazza la portiere 2-2

4 - Linari dal dischetto: gol, Roma in vantaggio 1-2

3 - Cinotti tira: pareggio viola, Ceasar tocca ma non basta 1-1

2 - Va Giugliano: gol. Baldi dalla parte opposta. 0-1

1 - Parte Agard: conclusione potente ma palo! 0-0!



INIZIO CALCI DI RIGORE

FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

123' - Finiscono anche i tempi supplementari, la Coppa Italia si deciderà dai tiri dal dischetto



122' - Due minuti di recupero, stremate le giocatrici in campo



117' - Viens a centimetri dal vantaggio! Dopo aver saltato le due difendenti viola si trova a tu per tu con Baldi. La portiere ipnotizza la giallorossa e salva il risultato parando



111' - Adesso è la Fiorentina a spingere con una Roma visibilmente sulle gambe



106' - Non c'è tempo per rifiatare, inizia subito il secondo tempo supplementare



INIZIO SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE



105' - Pilgrim in contropiede e Minami da calcio d'angolo impegnano seriamente la portire viola che fa due miracoli



92' - Agard vicinissima al gol. Ennesima partenza sprint per le viola



90' - Iniziano i supplementari



=== SUPPLEMENTARI ===



90'+4 - La Roma sfiora il vantaggio con Giugliano mentre il match inizia ad essere più nervoso

- Assegnati 4 minuti di recuperoViens proprio all'ultimo minuto regolamentareMinami sugli sviluppi di un calcio piazzato si inserisce nel cuore dell'area e con un tap-in accorcia le distanzeSostituzioni per la Roma che prova a ribaltare il risultato senza riuscirci. Per ora il gioco sulle fasce delle viola è determinante- Via alla ripresa all'Orogel Stadium=== INTERVALLO ===- La Roma ci prova ma la fiorentina si difende senza troppe difficoltà ed il match viene interrotto dal duplice fischio, 1-1 all'intervallo- Partita vivace tra entrambe le formazioni anche se la squadra della capitale dopo il gol del pareggio attacca con più insistenza ed è pericoloa con Giugliano. Un assist di tacco incredibile di Giugliano diventa utile per la compagna di squadra che di testa anticipa Baldi- Si comincia! Fiorentina che attacca dalla sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale dell' Orogel Stadium - Dino Manuzzi- Squadre in campo! Roma con la maglia rossa, calzoncini e calzettoni rossi, Fiorentina con il completo bianco da trasferta- A breve il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia femminile. Sia viola che giallorosse vantano nel proprio palamres un totale di quattro trofei tra campionato, supercoppa e coppa Italia. Chi delle due solleverà il quinto? Ecco le formazioni ufficiali:: Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi; Haavi, Giacinti, Viens. A disp: Korpela, Valdezate, Pilgrim, Glionna, Tomaselli, Sonstevold, Feiersinger, Kramzar, Troelsgaard. All.: Spugna

FIORENTINA: Baldi; Toniolo, Georgieva, Agard, Faerge; Janogy, Catena, Severini, Johansdottir; Hammarlund, Boquete. A disp.: Schroffenegger, Spinelli, Cinotti, Longo, Parisi, Erzen, Mijatovic, Lundin, Tucceri Cimini. All.: De La Fuente

Arbitro: Marotta.

Assistenti: Signorelli - Lo Calio.

Quarto Ufficiale: Gasperotti.