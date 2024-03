C. ITALIA, Viola-Atalanta, ci sono i biglietti. Prezzi e info

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato l'inizio della vendita per i biglietti della gara con l'Atalanta, valida per la semifinale di Coppa Italia, in programma tra una settimana al Franchi. Di seguito la nota e in calce la tabella prezzi:

Mercoledì 03 aprile alle ore 21:00 la Fiorentina sfida allo stadio Franchi l’Atalanta. Vi aspettiamo numerosi per raggiungere tutti insieme un'altra finale!

I biglietti saranno in vendita con le seguenti modalità:

FASE 1°: Dalle ore 10:00 di oggi fino alle ore 12:00 del 29/03/24 sarà possibile avere la prelazione sul proprio posto con abbonamento Easy/Pro al campionato 2023/24 e sarà contestualmente attiva la fase di vendita libera sui posti liberi da prelazione abbonamento.

FASE 2°: Dalle ore 12:01 del 29/03/24 fino alle ore 23:59 del 02/04/24 terminerà la prelazione sul proprio posto e sarà possibile acquistare su tutti i posti rimasti con tariffe dedicate per abbonati easy/pro. Resta attiva la vendita libera.

FASE 3°: Dalle ore 00:00 del 03/04/24 fino al giorno gara. Restano le valide le tariffe abbonati Easy e Pro.

Disponibili per questa gara le tariffe scontate:

PROMO ABBONATO PRO: a partire da 14€

PROMO ABBONATO EASY: a partire da 17€

UNDER 14 (solo in alcuni settori dedicati) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO a partire da 12€

SETTORE OSPITI: A seguito della Determinazione n. 15/2024 del O.N.M.S. e delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos, si dispone quanto segue:

La vendita del settore Ospiti inizierà il 27/03/2024 ore 10:00 per i soli possessori di fidelity card del ATALANTA BC fino alle ore 19:00 del 02/04/2024.

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui (https://www.bigliettifiorentina.com/)