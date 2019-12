C. ITALIA, Ottavo tra ACF e Atalanta sarà al Franchi

INDISCREZIONI DI FV ASTORI, UDIENZA SLITTA A GENNAIO. GALANTI CHIEDERÀ.. Questa mattina era prevista l'udienza nei confronti del professor Giorgio Galanti relativa all'accusa di omicidio colposo per la morte di Davide Astori (visto che secondo la Procura ha firmato l'idoneità sportiva). L'udienza però è stata... Questa mattina era prevista l'udienza nei confronti del professor Giorgio Galanti relativa all'accusa di omicidio colposo per la morte di Davide Astori (visto che secondo la Procura ha firmato l'idoneità sportiva). L'udienza però è stata... NOTIZIE DI FV TOP FV, VINCE BENASSI. POI TERRACCIANO E CASTROVILLI Si chiude qui il sondaggio Top FV relativo alla gara di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina per 2-0 contro il Cittadella. Marco Benassi, autore della doppietta vincente, si piazza primo a questo giro con il 64,63% delle preferenze. Al secondo posto, per il 13,73% dei... Si chiude qui il sondaggio Top FV relativo alla gara di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina per 2-0 contro il Cittadella. Marco Benassi, autore della doppietta vincente, si piazza primo a questo giro con il 64,63% delle preferenze. Al secondo posto, per il 13,73% dei... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 6 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi