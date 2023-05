C.ITALIA, Finale: Fiorentina in viola e gli altri dettagli

FirenzeViola.it

Gazzetta.it fornisce stamani alcuni dettagli sull'attesissima finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter, in programma mercoledì 24 maggio all'Olimpico di Roma. Il primo è di ordine cromatico: da sorteggio la Fiorentina giocherà di fatto in casa e così dovrebbe indossare la maglia viola, mentre l'Inter opterà per quella gialla.

Sul fronte biglietti, la Lega Serie A ha diviso equamente l'Olimpico: 30mila tagliandi a disposizione dell'una e dell'altra squadra, coi tifosi viola che saranno posizionati in Curva Sud e settori attigui di tribuna Tevere e Montemario; disposizione speculare per quelli nerazzurri, che si concentreranno in Curva Nord e zone limitrofe. La vendita dei biglietti (i cui prezzi non sono ancora noti) sarà gestita dai club, mentre la Lega gestirà gli 8mila biglietti restanti.

La gara sarà trasmessa in tutto il mondo, con più di 170 paesi collegati, e verrà preceduta da uno show simile a quello visto a Riyad per la Supercoppa di gennaio, vinta proprio dall'Inter sul Milan. La diretta sarà un'esclusiva Mediaset e si potrà seguire, con tanto di pre e post-partita, su Canale 5. Le due squadre non svolgeranno la rifinitura all'Olimpico, anche perché esigenze di calendario impongono alla Roma di giocare lunedì 22 in casa contro la Cremonese.

Per quanto riguarda i premi, con i passaggi di turno agli ottavi, quarti e semifinali, viola e nerazzurri hanno già incassato 3 milioni; bilancio a cui andranno aggiunti 4,5 milioni in caso di successo e 2 milioni in caso di sconfitta nella finalissima.