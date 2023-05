C. ITALIA, Biglietti in vendita: ecco le modalità d'acquisto

FirenzeViola.it

È ufficialmente partita la vendita per i biglietti della finale di Coppa Italia del prossimo 24 maggio. Come anticipato negli scorsi giorni, da qualche minuto sui portali online di Vivaticket, sono disponibili i tagliandi per Fiorentina-Inter. Lato viola, la vendita è per adesso riservata ai possessori del "Pack a 2 gare", il coupon che prevedeva i biglietti delle gare contro Cremonese e Lech Poznan. Successivamente, si apriranno le vendite anche per gli abbonati, possessori tessera del tifoso e infine, se dovessero rimanere biglietti, inizierà anche la vendita libera- CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI. Ecco il post pubblicato dai profili social della Fiorentina: