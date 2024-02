C. FIESOLE, Tutti a Empoli in treno: appello social del tifo

Curioso appello lanciato dalla Curva Fiesole tramite i propri account social. Con un post (in calce all'articolo) sulla pagina Facebook "Fuori dal Coro", il cuore nevralgico del tifo ha già programmato la gara in trasferta che la Fiorentina giocherà ad Empoli domenica 18 febbraio alle ore 15: la Curva infatti ha messo in piedi una vignetta dove si vede già l'orario e il percorso del treno che prenderanno i suoi tifosi per recarsi al Castellani, partendo dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella alle 12:16 e arrivando a Empoli alle 12:52, invitando tutti i sostenitori viola a seguire l'iniziativa.