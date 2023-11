C.FIESOLE, Coreografia col Bologna e fondi a Campi

Con un comunicato ufficiale (in calce all’articolo), la Curva Fiesole annuncia che domenica, per Fiorentina-Bologna, tornerà a riempire gli spalti del Franchi, dopo il forfait per protesta contro la Juventus. Il tifo viola, come anticipato da FirenzeViola.it, nella gara con gli emiliani mostrerà la coreografia che aveva preparato per la partita contro i bianconeri. Una parte del ricavato per i costi della coreografia verrà versato alle famiglie colpite dalle piogge. Di seguito il comunicato che si legge sulla pagina Facebook “Fuori dal Coro”:

Da domenica ritorniamo ai nostri posti, celebrando i 50 anni della Curva Fiesole.

Una parte del ricavato della raccolta fondi, sarà donato alla Misericordia di Campi Bisenzio, impegnata insieme a noi a spalare il fango e ad assistere le famiglie alluvionate.