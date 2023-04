C.FIESOLE, Che appello al Franchi: "Tutti allo stadio!"

In avvicinamento alla sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, la Curva Fiesole ha deciso di chiamare a raccolta lo stadio Artemio Franchi. In occasione della semifinale di ritorno contro i grigiorossi (i viola ripartiranno dallo 0-2 dello Zini firmato Cabral e Gonzalez), tutto l'impianto dovrà infatti essere gremito, visto che oltretutto sarà prevista una coreografia: "Giovedì, in occasione del ritorno di semifinale di Coppa Italia, la Curva Fiesole ha organizzato una coreografia per spingere ancora una volta i ragazzi alla vittoria. In un momento come questo possiamo contribuire insieme a scrivere la storia. Di persona però, evitando di limitarsi a commentarla davanti ad una tastiera sui vari social. Invitiamo TUTTI a venire allo stadio, onorando la fortuna di essere fiorentini, senza far mancare il nostro sostegno. Come le ultime partite ci hanno insegnato, nessun risultato è scontato e il nostro supporto può essere fondamentale".