Tramite un comunicato ufficiale apparso sui suoi profili social, la Curva Fiesole annuncia la celebrazione della stessa storica curva in tre giornate diverse, nelle occasioni in cui la Fiorentina sfiderà in casa Empoli, Cukaricki e Juventus, invitando tutti i tifosi viola a venire allo stadio per le medesime partite. Di seguito la nota dal profilo Facebook di "Fuori dal coro":