C. D’AFRICA, Quali partite salterebbero Kouame e Nzola

Dal 13 gennaio 2024 all’11 febbraio 2024 andrà in scena la 34ª edizione della Coppa d’Africa. Sono in diversi i calciatori della Serie A che rischiano di essere assenti per circa un mese perché impegnati con le rispettive nazionali africane. Prevedendo che i giocatori dovranno rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali almeno una settimana prima dell’inizio del torneo, i convocati saranno assenti dal 6 gennaio all’11 febbraio (se raggiungeranno la finale). Nello specifico, quindi, potrebbero essere assenti dalla 19ª giornata di Serie A (weekend 6-7 gennaio) alla 24ª giornata (weekend 10-11 febbraio). Oltre alle partite di Serie A, i giocatori convocati per la potrebbero saltare anche alcune partite di Coppa Italia e Super Coppa italiana.

I giocatori della Fiorentina che dovrebbero partire nel mese di gennaio sono Christian Kouame, con la Costa d’Avorio che per questa edizione ospiterà il torneo, e Mbala Nzola, anche se la sua presenza con l’Angola è ancora in fortissimo dubbio. In campionato, quindi, i due viola, qualora ovviamente dovessero arrivare in finale, salterebbero le sfide contro Sassuolo, Udinese, Inter, Lecce e Frosinone. Per quanto riguarda le coppe, invece, nessun problema per la Conference League ma Kouame e Nzola potrebbero saltare tutta la Super Coppa italiana e i quarti di finale di Coppa Italia contro il.