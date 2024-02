BUSO A RFV, Nzola-Beltran: bilancio negativo. Mercato...

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Così l'ex Fiorentina, Renato Buso, a "Social Club" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole su Nzola e Beltran: "Il bilancio di 35 mln per entrambi è negativo. Bisogna capire se c'è prospettiva di miglioramento nel senso più largo. Non puoi fare un mercato di gennaio prendendo due giocatori che non saranno tuoi a fine anno. La Fiorentina sicuramente avrà una strategia, però quello che è evidente che la squadra era quarta e nelle ultime gare c'erano stati dei segnali negativi. Aveva una grande opportunità, come quella di raggiungere la Champions, sarebbe stata da cogliere facendo un investimento importante su un giocatore. Se poi non arrivi quarto, hai fatto un investimento su un giocatore importante che rimane tuo, se ci arrivi tanto meglio perché gli introiti aumentano".

Sull'attacco: "Sono 3-4 anni che i nostri attaccanti fanno fatica. Italiano ha basato il suo gioco sugli esterni, sul piede invertito. Però forse un'altra soluzione servirebbe: Lukaku e Dybala, Thuram-Lautaro sono esempi che fanno vedere come due attaccanti possono coesistere. Quando la squadra gioca male oppure non riesce a sbloccare il risultato, è l'attaccante che ti fa vincere le partite".