BUSO A RFV, Meglio Cabral di Jovic, ma in attacco...

L'ex difensore della Fiorentina e fino a pochi mesi fa collaboratore tecnico della prima squadra Renato Buso ha parlato oggi a RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio di molte tematiche riguardo i viola, tra cui l'attacco: "Abbiamo sotto gli occhi un anno e più di Cabral dove ha mostrato molti limiti nonostante il grande impegno che ci mette, Jovic invece è un punto di domanda, non si capiscono ancora le sue qualità e la sua voglia, l'attacco è il nervo scoperto della Fiorentina perché con un centravanti da 15/20 gol la classifica sarebbe molto diversa, vediamo se si interverrà sul mercato ma a gennaio è difficile. Al momento Cabral dà più garanzie rispetto a Jovic. Gonzalez centravanti? Ha giocato insieme a Kouame col Sassuolo, in meno minuti di tutti ha fatto 5 gol, ha più qualità di tutti ed è il giocatore più importante, il centravanti in situazioni di emergenza lo ha già fatto. lo userei come trequartista a volte ma anche come punta, le soluzioni davanti sugli esterni sono tante, è nella fase centrale dell'attacco dove manchiamo".

Belotti? "E' un ottimo attaccante, in questi mesi alla Roma ha fatto poco e nulla, non conosco la situazione fisica e come sta, deve essere una risorsa integrativa ma non sostituiva, visti i tanti impegni di questa stagione. Jovic per ora sono più le partite dove era fuori che quelle in campo, l'attacco è un problema, non ci sono soluzioni ben precise"

Kouame? "Non è un bomber, ha avuto due occasioni che non è riuscito a sfruttare, è un giocatore che dà molto e si dà da fare, anche lui viene da due mesi di stop quindi ha bisogno di un po' di tempo per ritrovare brillantezza, ma il problema fondamentale rimane la sterilità davanti".