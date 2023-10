BUSO A RFV, Beltran sia titolare insieme ad Ikoné

FirenzeViola.it

L'ex attaccante viola Renato Buso è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare innanzitutto la bella prova col Cukaricki da parte di Lucas Beltran: "Sul secondo gol ha fatto un gesto tecnico incredibile, credo sia lui l'attaccante su cui puntare. Nzola è un calciatore funzionale a partita in corso, ma io credo che l'argentino si sia superato col Cukaricki e che meriti di giocare. Tante squadre giocano con due punte complementari, bisogna fare uno step in più per competere per l'alta classifica e i calciatori che ti alzano il livello sono i Nico Gonzalez. Ci manca ancora una pedina di esperienza in mezzo al campo, anche se con Arthur l'abbiamo trovata in buona parte".

Beltran va servito diversamente?

"In Conference è stato servito sulla profondità, lui è molto bravo ad attaccare approfittando della difesa alta. Servire l'attaccante significa anche metterlo nelle condizioni di anticipare il difensore".

Come va suo figlio Nicolò, al Lecco?

"Gli manca forse un po' di fisicità, ma è un buon giocatore, ha fatto la gavetta sin dalla D e ora merita tutto".

Ikone ci ha fatto intravedere qualcosa di diverso?

"Le qualità le ha sempre avute, il problema stava nella discontinuità. Nei momenti topici fa sempre fatica, io credo che però in questo caso con Beltran e Nico metterei proprio il francese perché è quello che dà più garanzie".

