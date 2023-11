BURIANI A RFV, Difficile far gol ai viola. Italiano cresciuto

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista rossonero Ruben Buriani, durante "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola, ha dato la sua opinione verso Milan-Fiorentina di questa sera: "Il Milan senza Giroud e Leao dovrà fare una gara dispendiosa. Alla Fiorentina non è facile far gol e attacca bene, è una partita difficile e dipende sempre dai soliti giocatori. Jovic per ciò che ha dimostrato finora fa fatica ad inserirsi. Comunque sono due squadre che giocano un buon calcio, e dipenderà molto da come sono tornati i nazionali”.

Che ne pensa di Pioli e Italiano? Chi è cresciuto di più fra i due?

“Italiano è quello più cresciuto. Ha sviluppato un buon gioco e mi piace vedere la Fiorentina. Poi sono due percorsi diversi, al Milan hai l’obbligo di vincere. A Firenze c’è un po’ più di tempo e margine. Ma sono due tecnici validi e che hanno dimostrato”.

Si aspettava un rendimento del genere da Arthur?

“La Fiorentina ha dei manager capaci, vuol dire che l’hanno visto bene e l’hanno messo in condizione di far bene. Arthur non è una scommessa, ha giocato in club importanti. Adesso sono tutti attenti, è difficile sbagliare i giocatori. Però alla fine l’ultima parola ce l’ha sempre il campo”.