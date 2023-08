BURGSTALLER, Viola colore che non ci piace. Jovic out...

FirenzeViola.it

Il centravanti e capitano del Rapid Vienna Guido Burgstaller, reduce da 5 gol nelle ultime 7 partite, ha preso la parola a Il Corriere dello Sport-Stadio per introdurre i temi legati alla sfida di domani in Conference League contro la Fiorentina. Ecco alcune delle sue parole: "Il colore viola della Fiorentina come quello dell'Austria Vienna? Non penso che questo dettaglio ci darà ulteriori stimoli rispetto a quelli che già abbiamo. Ma sì, devo ammettere che quella tonalità non ci piace proprio. Soprattutto non piace ai nostri tifosi. Per noi i due match contro la Fiorentina rappresenteranno il momento clou della stagione. Non capita spesso per una realtà come la nostra di sfidare una finalista di un torneo Uefa. In squadra non vediamo l’ora che sia giovedì: siamo già carichi.

I due 5-0 di fila in trasferta che abbiamo ottenuto sono stati eccezionali ma sappiamo bene che contro la Fiorentina ci aspettano due sfide totalmente diverse. Certo se prima i nostri avversari, magari, non avevano troppa paura di noi, dopo le nostre ultime gare forse scenderanno in campo con un po' più di rispetto. Jovic out dalla lista Uefa? Quando giocavo nello Schalke ha fatto scalpore nelle annate all'Eintracht: è un giocatore eccezionale. Per questo mi ha sorpreso e non poco sapere che la Fiorentina non lo ha incluso nella lista Uefa. I viola però hanno un organico molto forte e sapranno come sopperire alla sua assenza".