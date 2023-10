BUONAMICI, Champions un sogno: il premio alla città

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, KAYODE: UN NUOVO INGAGGIO DA CIRCA 300MILA € Un nuovo ingaggio di circa 300mila euro (qualcosa in meno, bonus esclusi) fino al 2028. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, a tanto ammonta lo stipendio che, a partire dai prossimi giorni, Michael Kayode andrà a percepire con la Fiorentina, rispetto ai 30mila... Un nuovo ingaggio di circa 300mila euro (qualcosa in meno, bonus esclusi) fino al 2028. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, a tanto ammonta lo stipendio che, a partire dai prossimi giorni, Michael Kayode andrà a percepire con la Fiorentina, rispetto ai 30mila... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Allenamento di rifinitura alle ore 11 per la Fiorentina, che oggi si ritroverà al Viola Park per l'ultima seduta tattica in vista della sfida di domani sera al Franchi (ore 20.45) contro l'Empoli. Da valutare le condizioni degli acciaccati non gravi, ovvero... Allenamento di rifinitura alle ore 11 per la Fiorentina, che oggi si ritroverà al Viola Park per l'ultima seduta tattica in vista della sfida di domani sera al Franchi (ore 20.45) contro l'Empoli. Da valutare le condizioni degli acciaccati non gravi, ovvero... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi