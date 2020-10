BRUNO, Chiesa? L'affare l'ha fatto la Fiorentina

L'ex difensore oggi agente sportivo Pasquale Bruno è stato intervistato da La Nazione e in merito alla Fiorentina ha detto di essere molto fiducioso. Poi si è così espresso sulla cessione di Chiesa: "L'affare vero l'ha fatto la Fiorentina e non la Juventus. Considero Chiesa un giovane interessante ma che non cambierà mai la storia della Juve. Come del resto, e lo dimostrano i fatti, non ha cambiato quella della Fiorentina in queste stagioni. Non mi è antipatico e non potrei mai pensare che lo sia una ragazzo di 20 anni o giù di lì. Potrebbe essere mio figlio. Sarebbe ingiusto e sbagliato parlare in questi termini. Di antipatico semmai c’è un fatto: quando Chiesa simula o magari accentua una caduta e inganna l’arbitro e i tifosi. Ecco, le sceneggiate, quelle sceneggiate, mi stanno antipatiche. In Inghilterra giocatori che hanno quel tipo di atteggiamento non ci stanno".