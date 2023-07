BRESSAN A RFV, Parisi e Biraghi due titolarissimi

FirenzeViola.it

Mauro Bressan a Radio FirenzeViola

Mauro Bressan è intervenuto per parlare di attualità viola a "Viola Weekend" su Radio Firenzeviola, partendo dal possibile arrivo di Parisi alla Fiorentina: "Parisi è un profilo importante e sono contento che venga alla Fiorentina anche se in quel ruolo c'è già Biraghi che è anche capitano, magari c'è un discorso dietro perché avremmo due titolarisismi e non so se Biraghi sia molto contento del suo eventuale arrivo. Non so cosa significhi che hanno lo stesso procuratore, da fuori posso dire solo che Parisi è un gran giocatore e uno dei migliori prospetti, un 2000 che può fare il titolare e fare bene nella Fiorentina per tanti anni".

Negativo partire con la stessa squadra? "Sono convinto che la Fiorentina dello scorso anno fosse ad un punto di partenza e non a fine ciclo ma c'è da trovare più qualità in qualche ruolo e sicuramente questo stanno cercando i dirigenti ma il mercato è così. Vedi la situazione di Amrabat che sembrava già venduto poi tante società aspettano invece che il prezzo cali e quindi le cose possono andare per le lunghe. Certo un allenatore vorrebbe avere già i giocatori importanti ma è una situazione in cui si trovano tutte le squadre perché il mercato ormai finisce a campionato iniziato"

"Dia mi piace molto ma per come gioca la Fiorentina in attacco preferirei Nzola che già conosce Italiano, ha i movimenti giusti per il gioco, e lo preferirei per Dia ci vorrebbe invece più tempo per volerlo. Inoltre Nzola è in Italia da molto più tempo

Come vede il ritiro al Viola Park? "Il caldo, se fossi ancora un giocatore, mi darebbe fastidio e preferirei lavorare in montagna per recuperare meglio. Ma essere in un centro sportivo proprio con tutte le attrezzature a portata da mano è un lato positivo. Qui c'è la comodità della struttura".