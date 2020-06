BRESCIA, Dura che Tonali possa esserci con i viola

Il Brescia rischia di dover fare a meno anche di Sandro Tonali per la partita di lunedì contro la Fiorentina. Il centrocampista è uscito in anticipo dal campo in occasione dell’amichevole persa per 2-0 contro l’Udinese per un problema muscolare. Come scrive il Corriere di Brescia, il giocatore oggi si sottoporrà agli accertamenti di rito ma è improbabile che possa essere a disposizione di Diego Lopez per la gara del Franchi. Se lo stop sarà di breve entità, si metteranno nel mirino Genoa (tra otto giorni) e Inter (mercoledì 1 luglio) ma senza affrettare alcunché.