L'Empoli è al lavoro per regalare un nuovo esterno a mister Roberto D'Aversa. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, in queste ore è stato proposto il nome di Candreva, anche se la società azzurra ha fatto dei sondaggi per Radonjic e per il giocatore della Fiorentina Josip Brekalo.