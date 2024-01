BREKALO, Fatto il prestito: le cifre con la Dinamo

Fonte: Dimitri Conti-Niccolò Ceccarini

Brekalo è uscito ora dal centro sportivo dove si è allenato con il gruppo, ma questo potrebbe essere stato l'ultimo fatto a Firenze per questa stagione. E' infatti arrivata l'offerta per il prestito oneroso di 6 mesi per il croato da parte della Dinamo Zagabria, che la Fiorentina ha accettato. Mancava infatti solo l'accordo sul prezzo del prestito, secco, raggiunto per una cifra di 500mila euro. Il giocatore vuole infatti tornare in partria per trovare più spazio e convincere il ct croato a convocarlo per l'Europeo. Domani il giocatore è atteso a Zagabria per le visite.