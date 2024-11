BRAIDA, Viola può vincere lo Scudetto, tutto è possibile

Fonte: dalla nostra inviata a Coverciano, Luciana Magistrato

Alla cerimonia della 'Hall of Fame del calcio italiano' che si è tenuta oggi a Coverciano ha parlato ai media presenti il dirigente sportivo Ariedo Braida che, tra i vari temi trattati, ha detto la sua anche sulla Fiorentina: "Finalmente ci sono tante squadre che possono vincere il Campionato. Non so alla fine chi ce la farà, vedo Inter, Napoli e Juve favorite. Magari anche la Fiorentina....tutto è possibile".

Le piacciono Kean e Retegui?

"Sono due buonissimi calciatori. Kean sta facendo faville e mi auguro che continui così. Per il bene dell'Italia e del calcio speriamo che facciano tanti gol"