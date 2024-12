BOVE, Domani l'impianto del defibrillatore: sarà removibile

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - A Edoardo Bove verrà impiantato domani un debrifillatore sottocutaneo dopo il malore accusato il 1° dicembre nel corso di Fiorentina-Inter: l'intervento verrà effettuato presso l'Utic, l'Unità di terapia intensiva cardiologica di Careggi dove il 22enne centrocampista viola si trova ricoverato da mercoledì scorso. Secondo il protocollo sanitario dell'ospedale, per poter essere dimesso è necessario l'inserimento del debrifillatore essendo Bove arrivato nella struttura con un problema che si è rivelato di natura cardiaca.

L'aspetto importante, come appreso da fonti vicine alla Fiorentina, è che il debrifillatore è removibile e dunque il giocatore, una volta raccolti tutti i risultati degli accertamenti effettuati in questi giorni, potrà decidere anche di toglierlo in totale autonomia. Bove dovrebbe lasciare l'ospedale fra giovedì e sabato prossimi.