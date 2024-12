BOVE, Domani al Franchi per Fiorentina-Udinese

Fonte: Tgr Rai Toscana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Per la prima volta dopo il malore accusato al minuto 17 di Fiorentina-Inter lo scorso 1 dicembre, Edoardo Bove domani pomeriggio sarà in tribuna a tifare per i suoi compagni di squadra. Come riportato dal Tgr Rai Toscana il centrocampista romano è infatti atteso domani alle 18:30 sulle tribune del Franchi per assistere al match tra Fiorentina e Udinese. Questo il post X di Sara Meini: