BOVE, Conference è strana. Mi ricordo il 6-1 di Bodo...

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Conference League, a ventiquattro ore da Fiorentina-The New Saints, Edoardo Bove ha parlato dei precedenti personali in una competizione vinta nel 2022 con la maglia della Roma: "Con la Roma perdemmo 6-1 contro il Bodo/Glimt, a testimonianza di come questa competizione sia un po' sottovalutata. Giocare in certi campi non è scontato. La Conference ti mette a confronto con realtà che non vivi e quando si va in trasferta le squadre hanno spesso un ritmo differente. Domani ci possono essere difficoltà se l'affrontiamo in modo sbagliato.

La Conference vinta a Roma è uno dei ricordi più belli che ho. Ero giovane e non l'ho vissuta da protagonista, per questo adesso la situazione è differente. Arrivare in fondo alle competizioni europee porta un clima diverso rispetto al campionato. Ultimamente il calcio italiano arriva sempre fino alla fine nelle varie competizioni, questo ci deve inorgoglire".

