BOVE, Bravi a compattarci all'inizio. La Nazionale...

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel pre partita di Torino-Fiorentina, ai microfoni di Dazn, ha parlato il centrocampista viola Edoardo Bove: “Sappiamo che facendo risultati e prestazioni aumenta la fiducia. In un momento difficile all’inizio siamo stati bravi a compattarci. Ancora non abbiamo fatto nulla ma siamo contenti di stare lassù. Nazionale? Sarebbe un onore ma non ci penso. Il mio focus principale al momento è sul campionato e sulla Fiorentina. Palladino mi chiede tanti compiti, ma la nostra idea di gioco rimane la stessa. Sono contento di come stiamo andando e delle mie prestazioni”