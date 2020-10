BORJA, Imparo da Ribery. Che ricordi il 4-2 alla Juve

TeamTalk con il sito ufficiale della Fiorentina per il centrocampista Borja Valero: "A questo punto gli obiettivi miei sono quelli della squadra, non metto davanti quelli personali: voglio dare il meglio di me per raggiungere gli obiettivi, una classifica sempre più bella arriverà solo se facciamo buone partite. Abbiamo una rosa sia con tanti giovani che con altri d'esperienza che possono aiutarlo".

Com'è Ribery?

"Al di là dell'esperienza, rimane un fuoriclasse. L'ha dimostrato durante tantissimi anni, è uno di quei giocatori unici e abbiamo il piacere di poterlo vedere ancora in campo: proverò a prendere tutto ciò che posso da lui, si può imparare anche alla mia età".

Cosa vi trasmette Commisso?

"Ha un grandissimo entusiasmo, e si vede ogni volta che è presente agli allenamenti. Ci dà qualcosa in più per fare le cose bene in campo".

Che ricordi della sua prima esperienza viola?

"Nei miei anni viola ci sono state tante belle partite, ma quello che rimarrà negli occhi di tutti è la rimonta alla Juve, il 4-2 con tripletta di Pepito: un momento immenso. Se fossero stati allo stadio quel giorno, capirebbero tutti".

Sperate di riavere presto i tifosi?

"Purtroppo il Covid ci fa giocare senza tifosi, e si perde l'anima del calcio. Per ora tocca fare così, speriamo di rivedere prima possibile la gente negli stadi".