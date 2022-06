BORJA, Grillitsch? Parlerà il campo. E su Odriozola...

L'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato da Magnifico Messere della seconda semifinale ai media presenti tra cui Firenzeviola: "Essere magnifico messere è una esperienza unica che mi è capitata oggi ed è davvero. Per chi parteggio? All'inizio ho legato di più con tanto Rossi, grazie al mio commercialista presidente dei Rossi appunto ed ho visto qualche allenamento. Poi però ho conosciuto persone di tutti i colori perciò vinca il migliore.

Il senso di appartenenza è una caratteristica di questa città e quindi tengono a questa rievocazione storica".



Responsabilità di venire dopo Bati e De Sisti ieri? Io sono tranquillo, loro sono più grandi di me ed io non devo essere alla loro altezza"



Cosa pensa dell'arrivo di Grillitsch alla Fiorentina? "Non lo conosco ma mi hanno parlato delle loro caratteristiche. Però poi sarà il campo a parlare per lui e conterà quello. Odriozola? Non ho novità, ho sempre detto che se non riuscirà a restare al Real gli piacerebbe tornare a Firenze ma non dipende solo da lui".

A Toscana Tv, emittente che trasmette in diretta la partita, ha aggiunto: "Sindaco e Magnifico Messere? A Nardella infatti ho detto che venendo io poteva stare a casa (ride, ndr). Questa rievocazione è bella da vedere dal vivo, camminare per Firenze è sempre una bella emozione ma in mezzo al corteo ancora di più. Ho scelto Firenze perché dopo averci giocato tanti anni viviamo la città a 360 gradi, ci vogliono tutti bene ed era una magnifica città per far crescere la famiglia"