BORGOMANERO, Corvino manna per DV. Commisso..

Paolo Borgomanero, imprenditore e fondatore dell’Acqua di Parma con Montezemolo e Della Valle, è nato a Bologna ma per 17 anni è stato nel Cda della Fiorentina, il 6 gennaio impegnata al Dall'Ara. In una lunga intervista concessa a Repubblica, l'imprenditore racconta il suo rapporto con Della Valle: "Sono amico dal ’72, ma il calciofilo son sempre stato io, lui non ne sapeva nulla. Infatti un pomeriggio squilla il telefono e mi fa: ‘Ho preso la Fiorentina, vienimi a dare una mano’. Ricordo il ricevimento che ci fecero ad Anfield i dirigenti del Liverpool, un gesto di gran classe". Poi racconta di essere rimasto molto legato a Prandelli e Corvino, definito "una manna dal cielo" per i Della Valle: "Diciamolo, anche oggi la Fiorentina va avanti con le sue intuizioni, penso a Vlahovic, tanto per dirne uno, a Castrovilli, a Milenkovic".

Infine un commento su Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina: "La luna di miele resiste, ma a Firenze non durerà a lungo. Ha detto due cose sbagliate, secondo me: che i soldi non sono un problema e che vuol vincere subito".