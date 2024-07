BORANGA A RFV, Audero? Gioca Terracciano. Musso...

FirenzeViola.it

L'ex portiere della Fiorentina Lamberto Boranga è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola amore mio" per parlare di portieri viola: "Audero più forte di Terracciano? Audero è concreto. Terracciano partirà titolare e se dovesse arrivare Audero resta dietro le quinte. Concorrenza tra loro? Può fare anche bene, si assomigliano molto anche se non sono fantasmagorici".

Musso le piacerebbe? "Musso mi piace molto, è un portiere importante e farebbe lui il titolare, non so se vale la pena però sacrificare Terracciano. Ma Musso è un salto di qualità"

Come vede Parma-Fiorentina? La Fiorentina deve ricostruirsi mentre il Parma ha un'identità precisa, è voglioso di emergere anche se lotta per la salvezza però la Fiorentina è pur sempre la Fiorentina che ha un profilo europeo. La Fiorentina dovrebbe sempre essere la quarta forza del campionato soprattutto se arrivano Vranx e Dallinga. In mezzo al campo deve correre ai ripari anche se i giovani che ha deve farli giocare. Non faccio il paragone con la mia Fiorentina che aveva tanti giovani in squadra, Merlo, Chiarugi e tanti altri. Ma ha scelto un allenatore bravo e con le idee chiare".

Come giudica dell'acquisto di Kean? "Se si inserisce bene nell'ambiente, ha feeling con l'ambiente e torna ad un certo livello è un giocatore importante"