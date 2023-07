BONUCCI, Le voci sull'arrivo accendono le polemiche

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sulle voci che vedrebbero Leonardo Bonucci, ormai ex capitano della Juventus e ai margini del progetto bianconero, accostato alla Fiorentina. La Viola non è l'unica squadra, si è parlato anche di Bologna, Cagliari, Frosinone, Lazio, Monza e Serie B. Insomma, rumors e suggestioni, nulla di più al momento, ma quanto basta per accendere subito la polemica in casa Fiorentina. Facile intuire il motivo di così tanto astio da parte dei tifosi viola nei confronti di Bonucci e se dunque l'operazione dovesse mai andare in porto, il centrale italiano si troverà di fronte ad una piazza difficile da conquistare.