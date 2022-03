BONORA, Viola fantastica, adesso credo nell'Europa

Davide Bonora, ex allenatore e giocatore di basket bolognese (con un passato nella Virtus Bologna, la Virtus Roma e soprattutto Treviso) ha parlato della sfida di domenica tra la Fiorentina, squadra per la quale fa il tifo pur essendo emiliano, e i rossoblù. Ecco le sue parole: "Da bolognese fa quasi ridere essere tifosi della Fiorentina... ma ormai è così da quando sono bambino. La classifica attuale? Anche negli anni meno divertenti ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno: mi sto divertendo tantissimo in questa stagione, anche nelle sconfitte come quelle immeritate contro Sassuolo e Juve mi sono esaltato a vedere i viola, che giocano davvero un gran calcio. Spesso noi viola ci accontentiamo del gioco e meno del risultato, quest'anno la squadra è fantastica e bella da vedere: credo nell'Europa. Venuti? Si è sicuramente reso conto dell'enorme sfortuna che può capitare qualche volta: anche io quando giocavo nella Virtus Bologna, di cui ero tifoso, davo sempre il massimo e sentivo molto più grosso il peso degli errori. Ma sono certo che abbia già voltato pagina. Italiano? Ogni tecnico incide tantissimo, in qualsiasi contesto: quest'anno la Serie A è equilibrata e la tattica conta molto, per questo penso che Vincenzo abbia fatto un lavoro strepitoso. In estate ero preoccupato per come era andata a finire la vicenda Gattuso... ma mi sono ricreduto".