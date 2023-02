BONGIORNI A RFV, Viola senza titolari. Tutto su coppe

Intervistato da Radio FirenzeViola per parlare dei temi legati alla Fiorentina, lo storico osservatore e scopritore di tanti talenti Antonio Bongiorni ha parlato del momento dei viola: "Davanti non ci sono titolari fissi. Una volta gioca uno, un'altra volta l'altro. In questo momento credo che debba buttarsi nelle coppe, problemi in campionato non dovrebbero esserci. In Coppa Italia la strada è più facile per la finale e la Fiorentina in una partita secca può dire la sua. Sono convinto che il campionato non ha più niente da dire. La certezza che sta cercando Italiano è in vista delle coppe. La Fiorentina in questo momento deve trovare tre-quattro giovani su cui puntare - con un settore scouting da potenziare quindi -. In questo momento potrebbe essere il momento giusto per lanciarli in campionato.

Ieri abbiamo visto come siano rimasti pochissimi attaccanti da area di rigore: ci sono Giroud e Abraham forse, Lautaro anche. L'Atalanta ha due attaccanti micidiali nelle ripartenze. Nella Fiorentina il centravanti d'area poteva essere Cabral ma per ora non sta funzionando. La Fiorentina deve fare di necessità virtù ad ogni partita, ci sono esterni di buona qualità, basta tirar fuori un po' più di certezze in mezzo.

Il Var? Adesso è davvero difficile fare valutazioni. L'unica regola che metterei è quella sui piedi per valutare la posizione irregolare, perché se uno ha la testa più grossa o la spalla avanti non può essere penalizzato".