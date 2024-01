BONGIORNI A RFV, Jack, ora il rinnovo: sarà decisivo

FirenzeViola.it

Antonio Bongiorni a Radio FirenzeViola

Antonio Bongiorni, grande talent scout e figura chiave nell'esplosione in gioventù di Giacomo Bonaventura, ha commentato a Radio FirenzeViola - nel corso della trasmissione "Palla al centro" - il momento del numero 5 della Fiorentina, il cui rinnovo di contratto (stando ad alcune indiscrezioni circolate in mattinata) non sembra così vicino: "Io su Giacomo sono di parte e lo sento spessissimo: io credo, spero e mi auguro che la Fiorentina gli rinnovi il suo contratto perché non si discute né la qualità del calciatore né dell'uomo Bonaventura. Spero che Barone e Pradè lo chiamino presto e gli offrano un nuovo contratto. Lui non è mai stato sopra le righe, non ha mai fatto una polemica e può essere d'esempio per i giovani. Certo, l'età la conosciamo tutti... ma lui è un giocatore fisicamente integro che può fare ancora la differenza. L'anno prossimo, se la Fiorentina dovesse fare 50 partite, credo ne possa fare tranquillamente 25".

E sul futuro di Castrovilli che si sente di dire?

"Per certi giocatori di qualità - esattamente come per Jack - non può essere un milione o un milione e mezzo di ingaggio di differenza a dare una valutazione su un giocatore: basta fare un'amichevole in più per pagare un ingaggio che può essere maggiorato. Credo che dopo l'infortunio che ha avuto gli sia servito molto tempo per riprendersi ma le sue abilità non sono certo in discussione".