BONFRISCO A RFV, Rigore ok e gli altri casi: vi spiego

Angelo Bonfrisco a Radio FirenzeViola

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco è intervenuto su Radio Firenzeviola a "Palla al centro" per commentare l'arbitraggio di Aureliano in Fiorentina-Inter. Ecco le sue parole: "Trattenuta di Bastoni su Ranieri? Speriamo che gli arbitri non vadano al Var a seconda della squadra. Abbiamo analizzato gli episodi e su quell'episodio, all'inizio si tengono un po' tutti e due ma nella parte finale c'è uno che cerca di giocare e la posizione e bastoni che invece sceglie di non giocare. Ma se non fischia l'arbitro dal campo difficile che lo richiami il Var perché non è un errore evidente ma una valutazione del direttore. Ma negli episodi dubbi un arbitro dovrebbe andarlo a vedere pur rimanendo della sua opinione, ma se vai sempre dai più tranquillità alle squadre".

Ma il rigore di Sommer su Nzola c'era così come fallo sul gol di Lautaro? "Su Lautaro c'è scaltrezza dell'argentino rispetto a Parisi che non doveva dargli l'appoggio però non rientriamo in un range di episodi da fischiari. Invece sul rigore, ne ho sentite di ogni. Sono tramontati i tempi della volontarietà perché il regolamento punisce per l'effetto che produce. Se esci col pugno di assumi un rischio, come se entri in tackle, di colpire l'uomo e non il pallone. Ma qui arrivano quasi all'unisono, il pallone è incastrato tra pugno e testa e per questo schizza in alto. Ma subito dopo c'è il pugno, è un'imprudenza che dal punto di vista tecnico va punito e scatta il giallo, come ha fatto Aureliano".