BONFRISCO A RFV, Il 1° gol del Braga lascia perplessi

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco è intervenuto su Radio FirenzeViola, durante "Viola Weekend". Questa la sua analisi sul gol annullato a Cabral durante Fiorentina-Braga: “La Goal Line Technology purtroppo ha dato l’immagine in ritardo, dove si vede che il pallone è entrato di pochissimo. Comunque, tutti gli episodi, compresi quelli della Goal Line, passano dal Var. Perché si attua un doppio controllo, così che l’arbitro possa decidere definitivamente. In questo caso, l’arbitro è stato richiamato dal Var per la “prova del nove”, dato che al varista l’immagine del pallone che entra del tutto non risultava. Ora ci dovranno spiegare cosa è successo dal punto di vista tecnico: è un errore della tecnologia? Perché bisogna capire se ci sono delle piccole anomalie, dato che quest’episodio era già capitato altre volte. Si capisce che la tecnologia è al 99% sicura, ma possono succedere degli imprevisti. C'è da capire quale sia l’elemento critico, perché poi si perde di credibilità”.

Prosegue: “Io ho avuto dubbi anche sul primo gol del Braga. Se ci pensate bene, è molto più grave quell’episodio rispetto al gol non gol. Le situazioni di fuorigioco sono tante in una gara, in quella circostanza il giocatore mi sembrava oltre. Questa situazione mi ha lasciato molto perplesso, la reputo molto più interessante rispetto al gol di Cabral”.